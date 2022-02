Erasmo Carlos lança álbum com releitura de músicas da Jovem Guarda

Erasmo Carlos lançou um novo álbum, O Futuro Pertence À... Jovem Guarda, na última sexta-feira (4). Ao todo, são oito releituras de sucessos da época da Jovem Guarda que ficaram marcados na voz de outros cantores.

"Estou maravilhado, bicho! São músicas que eu sempre ouvi. Eu e minha banda, que é maravilhosa, esquecemos os arranjos antigos. É tudo novo, contemporâneo, com sintetizadores, vocais bonitos. Regravei dignamente essas canções", disse o cantor em entrevista ao Estadão em 2021 a respeito do álbum que tem direção artística de Marcus Preto e produção de Pupillo, a mesma dupla que pilotou o trabalho anterior do cantor, O Amor É Isso, lançado em 2018. Mais para frente, o trabalho será lançado em vinil.

O material foi disponibilizado em plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, Tidal e YouTube Music.

As músicas escolhidas foram Nasci Para Chorar, popularizada na versão de Roberto Carlos, O Ritmo da Chuva (Demétrius), Alguém Na Multidão (Golden Boys), O Tijolinho (Bobby de Carlo), Esqueça (Roberto Carlos), A Volta (Os Vips), Devolva-Me (Leno e Lilian) e O Bom (Eduardo Araújo).

Algumas canções também são conhecidas do público por versões mais recentes, como Devolva-Me por Adriana Calcanhotto e A Volta, por Roberto Carlos, tema do personagem Jatobá (Marcos Frota) na novela América (2005).