Projeto Camaleoas exibe calendário anual em exposição no Praia de Belas Shopping

Está em cartaz até o dia 13 de fevereiro no Praia de Belas Shopping a exposição de fotos do Calendário 2022 da ONG Projeto Camaleão: Autoestima contra o câncer. A instituição, que promove a reinserção social de pessoas diagnosticadas com a doença, vem trabalhando há seis anos em cima da criação desses materiais.

Com o tema O tempo é a gente, a iniciativa deste ano traz fotografias de mulheres que já participaram de outras edições do mesmo projeto. Dessa forma, a ONG busca fomentar junto a elas uma reflexão sobre a passagem do tempo e o seu impacto na vida.

Com patrocínio da Panvel e apoio do shopping, o fotógrafo Raul Krebs é o responsável pelas imagens. A produção de moda é da produtora Ana Avila e a maquiagem e a beleza são assinadas pelas profissionais Aline Matias, Cátia Villela, Haryel Flores e Thay Brasil.

O exemplar do calendário custa R$ 25,00 e está à venda nas redes sociais da ONG e na Casa Camaleão (Giordano Bruno, 82), que funciona nas terças e quintas-feiras, das 10h às 16h. Toda renda será revertida para a manutenção das atividades do Projeto Camaleão.