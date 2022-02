Amor em iminência

Tempos difíceis podem resultar em reflexões profundas, mudanças na rotina e rompimentos de laços. Agindo como um divisor de águas e expondo as fragilidades e vulnerabilidades que podem existir dentro de um relacionamento a dois, a pandemia surgiu como mola propulsora para o aumento do números de divórcios e separações. Usando esse contexto como ponto de partida, a Companhia H lança hoje, às 20h, no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana, o espetáculo de dança contemporânea EXTimidades, coreografado e dirigido por Ivan Motta.

A peça, que também será exibida na quarta-feira no mesmo horário, integra a programação deste ano do Porto Verão Alegre. Os ingressos, que custam entre R$25,00 e R$50,00, podem ser adquiridos através do site do festival.

Estrelada por nove atores, a montagem apresenta ao público a história de quatro casais que estão prestes a se separar. As narrativas, independentes entre si, pertencem a pequenos universos que são conectados em cena através da figura de um cupido. O poema Necrológio dos desiludidos do amor, de Carlos Drummond de Andrade, é usado como pano de fundo para todos os quadros apresentados.

"Ter um texto base como esse é muito interessante. Já havia trabalhado antes usando obras de grandes autores como inspiração. A partir deles, você consegue ter um fio condutor capaz de te orientar ao longo de toda a história. É bom para criar uma certa base, porque assim você já sabe onde está pisando", conta o coreógrafo. Segundo ele, o projeto surgiu de uma vontade pessoal de desenvolver algo que pudesse ser trabalhado à distância em um primeiro momento, respeitando o isolamento, para só depois ser montado e finalizado como um grande quebra-cabeça.

O processo de captação e estudo da temática escolhida, assim como os ensaios, foram feitos de maneira virtual. Depois de três meses de trabalho remoto, o grupo conseguiu se reunir presencialmente apenas na última semana, para ajustar os detalhes finais antes da grande estreia. "Esse reencontro foi muito bom em termos pedagógicos. Vendo agora tudo pronto, é como se já estivéssemos trabalhando lado a lado há muito tempo. Cada um colaborou da maneira que pôde, compartilhando diferentes conhecimentos técnicos e de teatralidade, além de muita motivação."

Apesar da peça ser classificada como um espetáculo de dança, ela carrega em sua essência muitos elementos presentes dentro do universo do teatro. "Não são peças puramente coreográficas, elas trazem bastante dramaticidade e interpretação. É essa soma que dá um bom resultado." Além da participação do cupido e das quatro cenas executadas pelos casais, intervenções com bailarinos da Companhia também integram a totalidade do espetáculo. Para o diretor, elas servem como um respiro entre as histórias que, em alguns momentos, podem ficar pesadas. "Não são relatos pessoais vivenciados pelo elenco, mas narrativas que se fizeram muito presentes nos últimos tempos. As pessoas podem acabar se identificando", explica ele ao falar sobre os amores em iminência.

Sobre a recepção dos espectadores, Motta diz ainda que é muito difícil adivinhar de que maneira isso pode acabar acontecendo. "São muitas intenções envolvidas. Tem aquilo que tu projetou inicialmente, aquilo que o bailarino põe em cena e ainda a maneira como o público vai interpretar e absorver. Nunca saberemos ao certo o que vamos despertar no outro, mas espero que todos aproveitem ao máximo a experiência que está sendo proposta."

Além da temática abordada, EXTimidades também carrega outro fator capaz de gerar emoção. A montagem foi dedicada ao fotógrafo Claudio Etges, que faleceu em novembro do ano passado por complicações da Covid-19. Além de responsável pela maioria dos registros que compõem o acervo de imagens do grupo, ele esteve junto da equipe desde a primeira apresentação.

"Criamos a Companhia H em uma época onde a presença de homens no universo da dança ainda era muito restrita na cidade de Porto Alegre. Queríamos dar espaço para esse público específico. Com o passar do tempo, no entanto, o cenário foi mudando e percebemos que a participação de mulheres no elenco vinha para engrandecer ainda mais a nossa proposta. Foi aí que o H de homem se transformou em H de humanidade. Tiramos de cada bailarino o que ele tem de melhor, sem limitar gêneros e modalidades dentro do dança", finaliza.