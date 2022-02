Natura Musical fomenta artistas e coletivos da cena gaúcha

A Natura Musical divulgou, no começo deste mês, os 19 artistas e 14 coletivos que serão patrocinados pela plataforma na temporada 2022. A iniciativa atende nomes de diferentes regiões do Brasil, com o objetivo de traçar um panorama plural da cena contemporânea. No Rio Grande do Sul, seis atrações serão contempladas, privilegiando nomes que trazem novidade e vibração para o cenário local e nacional.

Entre os selecionados gaúchos, está o álbum visual Goj tej e goj ror - As Águas São Nossas Irmãs, um trabalho do povo Kaingang que narra o encontro das águas e terras do território indígena de mesmo nome, que se espalham pelo Sul e Sudeste do Brasil. Outra contemplada é a porto-alegrense Cristal Rocha, considerada uma das revelações do hip-hop gaúcho. Aos 19 anos, a artista trabalha na concepção de seu novo álbum, pautado na estética afrofuturista e com referências à black music.

Aos 40 anos, Daiane Vieira Moraes, conhecida como Laddy Dee, lançará seu primeiro álbum de estúdio graças ao Natura Musical. A obra, ainda sem título, reunirá músicas autorais que a artista desenvolveu ao longo de 20 anos de carreira, e trará temas como negritude, diversidade sexual e feminismo. Dentro de temáticas análogas, a performer, cantora de R&B e estudante de Música Popular da Ufrgs Ianaê Régia prepara o projeto Afroglow, que busca fortalecer a rede de apoio afro-gaúcha e promover a emancipação da cultura preta.

Por fim, dois festivais foram contemplados pela plataforma. Idealizado e executado pelo compositor, percussionista e agitador, mestre Giba Giba, o Cabobu reúne grupos de música e dança populares de Pelotas. O evento do evento reunirá shows, oficinas e ações formativas, tendo o tambor de sopapo como elemento central. Já o Rap Contra o Frio busca fomentar e incentivar a cena do hip-hop de Rio Grande e do extremo Sul gaúcho, promovendo apresentações musicais de artistas locais, oficinas de produção musical e workshop de gerenciamento de carreira.

A curadoria do Natura Musical inclui nomes como os gaúchos Ana Maia, produtora cultural e fundadora do selo Escápula Records, e Zudizilla, rapper, compositor e produtor musical. O programa oferece R$ 5,5 milhões de reais em fomento aos artistas e coletivos selecionados; desse total, R$ 1 milhão são destinados ao Rio Grande do Sul.