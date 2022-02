Oficinas de arte no Instituto Ling seguem com inscrições abertas

site Dois artistas gaúchos irão ministrar oficinas criativas de arte durante o mês de fevereiro no Instituto Ling (João Caetano, 440). A inscrição para cada um dos cursos custa R$170,00 (com material incluso) e pode ser feita através doda instituição. A primeira aula acontece no dia 12, às 14h30min, sob coordenação do ilustrador, cartunista e designer gráfico Lipe Albuquerque. Na ocasião, ele irá ensinar pintura em porcelana utilizando bico de pena.

Os participantes poderão treinar o traço em exercícios livres e orientados pelo professor, aprendendo sobre o desenho manual em diferentes louças, como canecas e pratos. Lipe trabalha há mais de 15 anos na área e suas produções já estamparam desde objetos até tecidos e vestuário.

Dando sequência à programação, no dia 19 a tarde será dedicada à criação do papel artesanal. No encontro, com início marcado para às 14h30min, a artista Marília Bianchini compartilhará a técnica que transforma fibras vegetais de diversas naturezas em papéis delicados e únicos.

Mestre em Artes Visuais pela Ufrgs, ela constrói sua poética através da investigação das relações estabelecidas entre processos fotográficos e processos manuais. Nessa aula, portanto, o público também conhecerá detalhes sobre a história do papel e aprenderá todas as etapas que envolvem a sua produção artesanal.