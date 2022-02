Oficina de interpretação de filmes com está com inscrições abertas

formulário A Secretaria da Cultura do RS, através do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), abre as inscrições para a oficina Interpretação de Mitos e Símbolos presentes nas Obras Audiovisuais. O curso integra o projeto de capacitação profissional Revelando o Rio Grande e os interessados devem preencher oaté domingo (6).

Coordenada pelo jornalista e pesquisador Danilo Fantinel, a oficina será realizada em nove encontros virtuais pelo Zoom, entre os dias 7 e 25 de fevereiro (nas segundas, quartas e sextas-feiras), das 14h às 17h30min.

Nas aulas, serão abordados abordados os sentidos que enriquecem os filmes cinematográficos, além de noções e conceitos fundamentais para a interpretação fílmica na perspectiva dos estudos do imaginário, corrente teórica criada na antropologia francesa que se espalha por outras áreas do conhecimento como literatura, artes, educação e comunicação.

Durante o curso, serão observadas fundamentos a respeito do imaginário humano de modo a compreendê-lo, relacionando-o a concepções de imagem e imaginação, do simbólico e do mítico, do sagrado, cultural e artístico, chegando ao midiático e ao fílmico.

O ministrante da oficina sugere que os filmes 2001 Uma odisseia no espaço, Um corpo que cai e Cidadão Kane sejam assistidos previamente.