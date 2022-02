Museu Julio de Castilhos passa a ter acervo virtual

Em comemoração aos seus 119 anos, celebrados no último dia 30 de janeiro, o Museu Julio de Castilhos inaugura seu acervo on-line por meio da plataforma Tainacan, desenvolvida pela Universidade Federal de Goiás (UFG), em parceria com o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

No programa, várias coleções são apresentadas ao público e cada peça traz consigo especificações técnicas e dados, como descrição, período e forma de aquisição. Inicialmente, serão disponibilizadas as coleções Etnológica e Missões, assim como Acervo Documental e Pesquisa. Ao longo de 2022 mais materiais serão colocados na plataforma.

O processo de dois anos de trabalho envolveu, em um primeiro momento, toda a equipe que realizou o inventário físico do acervo. As informações foram dispostas em planilhas, conferidas e acrescidas de dados das fichas catalográficas. Em seguida, as coleções iniciais foram fotografadas e, finalmente, a fase de construção do site foi executada sob a coordenação da servidora Angelita Silva, com o trabalho da estagiária de Museologia Victória Hornos.