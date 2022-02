Três dias de música com a Loop Discos

A partir de hoje, a CuboPlay estreia uma programação musical online nas segundas-feiras, com o Festival Loop Discos. Para abrir os trabalhos do evento, que acontece ainda nos dias 14 e 21 de fevereiro, a cantora, compositora e guitarrista Bibiana Petek sobe ao palco às 21h.

Desde 2013 na cena do sul do Brasil, a artista teve seu caminho trilhado através do álbum de estreia Dengo, responsável por lhe conferir o Prêmio ABMI/Deezer de novos talentos e o Festival EDP Live Bands, que fez com que ela tocasse em Portugal.

Seguindo a programação, Lila Trentini se apresenta no dia 14, também às 21h. A cantora de 19 anos compõe em duas línguas e toca piano, violão e ukulele. Por fim, no dia 21, é a vez da performance de Bianca Satti, com músicas autorais e sucessos da sua carreira. Ingressos individuais (R$20,00) à venda no site da CuboPlay. É possível comprar um passaporte promocional para as três datas, por R$50,00.