Curso para formação de atores

Estão abertas as inscrições para o curso técnico/profissionalizante de Formação de Atores da Escola Casa de Teatro. As audições acontecem nos dias 17 e 18 de fevereiro, de forma online ou presencial, e os agendamentos podem ser feitos através do e-mail [email protected], pelo WhatsApp (51) 99915-2459 ou pelo telefone (51) 4066-8744.

As audições consistem em uma entrevista simples e apresentação de um monólogo, à escolha do candidato, dentre as opções disponibilizadas.

O curso oferece registro profissional e é reconhecido pelo Sindicato de Artistas e Técnicos de Espetáculos e Diversões (SATED-RS) com o Selo Verde da instituição. Ancorado numa ética sustentada pelo comprometimento, trabalha com disciplinas práticas e teóricas sobre a criação da cena para teatro, cinema, TV e performance.