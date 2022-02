Roteiro de cinema: teoria e prática

Com foco na criação e redação de roteiros audiovisuais, a Oficina de Roteiro de Cinema está com inscrições abertas através do site www.cinemacineum.blogspot.com.br. Ministrada pelo escritor Marcelo Cortez, o curso desenvolve aulas teóricas e práticas visando a elaboração de textos para seriados, curtas e longas-metragens. O objetivo é oferecer aos participantes ferramentas técnicas que deverão ser aliadas à criatividade para o desenvolvimento da escrita. A proposta é que os participantes consigam desenvolver individualmente um roteiro completo para um curta-metragem, passando por todas as etapas de sua concepção.