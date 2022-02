Duas companhias gaúchas estarão sob a lona virtual do Itaú Cultural

As companhias Quimera Criações Artísticas (circo-teatro) e Grupo Signatores (teatro com surdos), ambas do Rio Grande do Sul, estão na programação online voltada ao circo que o Itaú Cultural realiza entre 6 e 27 de fevereiro. Nesse período, o site oficial e a página do espaço no YouTube recebem espetáculos circenses de todo o País.

Juntos, os grupos gaúchos terão em exibição Entre Palhaços e Parafusos, narrativa semi-fictícia de um homem surdo, negro e periférico que sonha em ser artista de circo. Inspiradas pela Ocupação Benjamim de Oliveira, as atividades incluem oficinas, debates e lançamento de livro, com reserva de ingressos gratuitos via Sympla. A programação completa está no site do Itaú Cultural