Gulliver vive novas aventuras em Liliput em longa de animação

O maior aventureiro de todos os tempos está de volta. Indicado ao prêmio de Melhor Animação no Shanghai International Film Festival, o longa As aventuras de Gulliver chega aos cinemas brasileiros neste final de semana. O personagem de Jonathan Swift, um dos mais famosos "gigantes" da literatura, surge agora em uma nova aventura, dirigida por Ilya Maksimov.

Ao retornar à cidade de Lilliput, Gulliver descobre que muita coisa mudou desde a sua partida e que os moradores estão enfrentando a ameaça de um general com sede de vingança. Com a ajuda de novos e antigos amigos, ele terá que provar que não é preciso ser gigante para fazer coisas grandes, mas que com amor, um pouco de sorte e um sorriso carismático, é possível vencer qualquer desafio.