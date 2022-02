Edital FAC Filma RS está com as inscrições abertas até final de março

Foi publicada nesta terça-feira (1), no Diário Oficial do Estado, a súmula do Edital Sedac nº 01/2022 FAC Filma RS. Como parte das ações do programa Avançar na Cultura, a iniciativa prevê o investimento de R$12 milhões em projetos que realizem o desenvolvimento, a produção ou a finalização de obras audiovisuais, inclusive jogos eletrônicos.

As inscrições, já abertas, seguem disponíveis até o dia 31 de março. Poderão participar pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, que receberão financiamento direto não reembolsável do Pró-cultura RS Fundo de Apoio à Cultura.

Serão concedidos 24 meses de execução para os projetos contemplados nas seguintes finalidades: Desenvolvimento de longa-metragem, Desenvolvimento de obra seriada, Desenvolvimento de demonstrativo de jogo eletrônico, Produção de curta-metragem, Produção de longa-metragem, Finalização de longa-metragem e Finalização de jogo eletrônico.

A íntegra do edital está disponível para consulta no site do Pró-cultura RS.