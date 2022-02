Rafael Witt traz um convite à felicidade em seu novo single

O músico gaúcho Rafael Witt lançou na última sexta-feira (4) a música Invitation to happiness, parceria com Gustavo Bertoni, vocalista da banda Scalene, e o produtor Lucas Mayer. A faixa, que estará disponível nas plataformas digitais, segue o estilo folk pop de Rafael, que ao final de 2021 lançou-se oficialmente como cantor e compositor com o show Welcome into my Universe.

Invitation to happiness foi composta por Bertoni, uma das grandes influências artísticas de Witt, com letra de Mayer e Gabriel Mattar. A produção contou ainda com a participação do também produtor e músico Rodrigo Lemos.

Multi-instrumentista de 24 anos, Witt toca violão, guitarra, piano, banjo, ukulele e bateria. Seu material pode ser acessado na plataformas de streaming ou no YouTube, e mais informações sobre o artista podem ser acessadas no perfil de Instagram @rafaelvwitt.