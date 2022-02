Cine Farol Santander apresenta a Mostra de Cinema Gaúcho no mês de fevereiro

No mês de fevereiro, o Cine Farol Santander passa a ter como foco a produção audiovisual do Rio Grande do Sul com a exibição de seis filmes na Mostra de Cinema Gaúcho. De quinta-feira (3) até o dia 16, os longas selecionados são: Depois do fim, de Alvaro de Carvalho Neto; Portuñol, de Thais Fernandes; Disforia, de Lucas Cassales; e Legado Italiano, de Márcia Monteiro.

Dentro dessa programação, duas sessões serão comentadas. A primeira delas, que acontece na sexta-feira (4), tem participação da diretora Thais, em conversa sobre Portuñol. No dia 11, por sua vez, acontece um debate sobre o filme Disforia com a diretora musical Rita Zart e com o sound designer Thiago Bello.

Entre os dias 17 e 25 de fevereiro, quatro filmes locais estarão em cartaz gratuitamente com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou auditiva. Legado Italiano e Portuñol voltam para novas sessões, agora com audiodescrição, legenda descritiva e janela de Libras. Além deles, também serão exibidos os longas Raia 4, de Emiliano Cunha, e Aos olhos de Ernesto, de Ana Luíza Azevedo, em versões com as mesmas acessibilidades.

Até o dia 16 de fevereiro os ingressos custam R$15 (inteira) e R$7,50 (meia). Além da entrada para a sessão de cinema, os bilhetes dão acesso a todas as atrações e experiências do Farol Santander POA. Para as exibições com recursos de acessibilidade, a entrada é gratuita.