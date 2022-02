Semana Bublitz de Arte leva palestras, pinturas e leilões ao Litoral Norte

A Bublitz Galeria de Arte está de volta ao Litoral Norte, reeditando sua parceria com a Sociedade dos Amigos do Balneário Atlântida (Saba). A Semana Bublitz de Arte começa neste sábado (5) e vai até o dia 12 de fevereiro, na sede da Sociedade (Av. Central, 5 - Atlântida).

No sábado, às 19h, será realizada a palestra Tapetes Orientais - Histórias e Curiosidades, com o marchand Nicholas Bublitz. Durante toda a programação, o artista Marcelo Hübner fará pinturas ao vivo de obras da série Banhistas, que retratam cenas do litoral. Na próxima terça-feira (8), às 19h, haverá ainda o leilão online de uma obra que será pintada ao vivo por Hübner durante a live transmitida no perfil do instagram @bublitzgaleria. Os visitantes poderão conferir ainda produções reconhecidas de Hübner como as da série Floristas e Urbanos e a nova Paisagens Gaúchas, que retrata os campos do interior.

Ao todo, são de 200 itens em exposição, com destaque para obras de Vasco Prado, Vitório Gheno, Kenji Fukuda, Aldemir Martins, Antonio Soriano, Carybé, Eduardo Vieira da Cunha, Inos Corradin, Erico Santos e Jane de Bhoni, entre outros. Também estarão expostos os tradicionais tapetes orientais feitos a mão, importados da Índia e do Irã, e objetos de decoração. Todos os itens à venda estarão com descontos de 25% a 50%.