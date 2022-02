Materializando a saudade

A programação de 2022 da Fundação Iberê promete uma agenda pautada pela diversidade e pela presença de grandes nomes do meio da arte. Para abrir a sequência de exposições, o jovem piauiense Santídio Pereira chega à instituição neste sábado com a mostra de gravuras Incisões, recortes e encaixes. Tendo como ponto de partida memórias afetivas da própria infância, ele viaja e transita por diferentes aspectos da natureza e da cultura brasileira para dar vida às suas produções.

Nas quintas-feiras, a visitação acontece de forma gratuita, das 14h às 18h, conforme lotação máxima do local. Nas sextas, sábados e domingos, no mesmo horário, a entrada é mediante agendamento pelo Sympla, com ingressos entre R$5,00 e R$15,00.

Apesar da pouca idade, Santídio já acumula ao longo de sua trajetória anos de experiência e diversos prêmios e participações em eventos e feiras ao redor do mundo, sendo considerado um dos nomes mais importantes da nova geração de artistas contemporâneos brasileiros. Foi na ONG do Instituto Acaia, aos 8 anos em São Paulo, que o menino teve a oportunidade de mergulhar no universo das artes pela primeira vez. Ele havia acabado de se mudar para a capital paulista com a família em busca de melhores condições.

No turno inverso da escola, explorava suas habilidades em áreas como marcenaria, cerâmica, desenho e pintura, sempre sendo incentivado por meio de brincadeiras com muita leveza. Foi a descoberta pela xilogravura, no entanto, que despertou nele um novo olhar a respeito da possibilidade de profissionalização no meio. "Naquela época eu já tinha consciência de que o que eu estava fazendo era arte, mas mesmo assim ainda não conseguia me considerar um artista", conta.

Além do dinheiro que juntava trabalhando na Ceagesp com a venda de frutas e descarregando caminhões - que tinha como destino passeios em museus e cinemas da cidade -, passou a vender também suas obras e produções artísticas em feiras, ao lado de colegas do Instituto (por valores entre R$ 150,00 e R$250,00).

O desejo de crescimento profissional fez com que, logo na sequência, ele fosse atrás de mais conhecimento por meio de um curso teórico de História e Crítica da Arte. Com bolsa e auxílio financeiro, completou a formação e, ainda por cima, foi surpreendido pelo professor Rodrigo Neves que, ao ver as gravuras feitas por Santídio, decidiu comprar alguns de seus trabalhos. "Levei as mesmas obras que eu costumava vender nas feiras. Quando falei o preço, ele disse que não poderia pagar menos de R$2.000,00 em nenhuma delas. Foi a primeira vez que eu ganhei um cheque, nem sabia o que fazer", relembra, emocionado.

A partir deste momento, muitas portas começaram a se abrir na vida do jovem artista. Além de mostras coletivas, incentivos cedidos por diferentes entidades e corporações e parcerias com amigos e conhecidos, suas criações foram expostas em lugares como Nova York, França e Xangai. A Fundação Cartier de Arte Contemporânea, em Paris, chegou a comprar materiais de sua autoria para compor a riquíssima coleção do local.

A chegada ao Iberê neste sábado marca mais uma grande conquista na sua carreira, pois essa será a sua primeira exposição institucional individual. Dividida em três momentos, a mostra reúne 22 produções significativas que ajudaram a construir sua identidade artística: as séries Pássaros (2018), Bromélias (2019) e Morros (2021).

Impressas em papéis kashiki, hahnemühle, sekishu, wenzhou, fabriano disegno e de arroz chinês 100% de algodão, as cores vivas das gravuras chamam atenção do público ao se somarem com a temática colocada em pauta. "Meus trabalhos falam primordialmente sobre cultura e natureza brasileira. Essas são as nossas duas grandes riquezas. Cresci envolto no meio ambiente. Nadava no rio, pisava na terra e comia manga direto do pé, era um contato muito íntimo. Achei então na arte uma maneira de suprir essa vontade de estar em contato direto com as minhas memórias felizes, materializando através da xilogravura ideias e lugares por onde já passei", explica o artista.

Por pertencerem a diferentes colecionados, as obras ainda não haviam sido vistas juntas, lado a lado, por Santídio. "Acho que vou aprender muito através dessa nova visão, que envolve o todo. Espero que sirva para me nortear em produções futuras. A arte tem um poder muito grande sobre todos nós. Ela salva, emancipa e liberta, possibilitando que a gente consiga enxergar o mundo a partir de outras perspectivas. Antes de qualquer coisa, ela instiga e busca por um olhar menos acelerado, menos cansado e mais atento."