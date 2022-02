Jordana Henriques transmite show virtual nesta quarta-feira

Com uma proposta vibrante e cheia de suingue, a cantora e compositora Jordana Henriques lança nesta quarta-feira (2), às 21h no seu canal de YouTube, o show Transmutação. O espetáculo, gravado no final do ano passado em Porto Alegre, surgiu de uma fusão dos seus dois primeiros discos e conta com a participação de Ivan Bass no baixo elétrico e João Bauken na bateria.