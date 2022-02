A dança como agente transformador

Foram 70 anos sonhando com a estruturação de um Corpo de Baile em Porto Alegre. A cidade, que sempre foi um grande polo de formação na área da dança, teve, durante muito tempo, o Aeroporto Salgado Filho como principal destino dos bailarinos que almejavam crescimento profissional, remuneração e reconhecimento de carreira. Depois da implementação de projetos pilotos, mudanças de gestão e cortes de verba, a Companhia Municipal de Dança finalmente será contemplada com um edital própria para investimento.

O incentivo, de R$1,35 milhão, será destinado à administração e gerenciamento não só da Companhia em si, mas também das Escolas Preparatórias de Dança e da Companhia Jovem. Serão realizadas contratações de profissionais e de serviços para o desenvolvimento de aulas, ensaios, apresentações públicas didáticas, atividades educativas, artísticas e de formação.

Airton Tomazzoni, coordenador de dança da Secretaria Municipal da Cultura, afirma que essa conquista vem de um desejo de décadas. Em 2013, em uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Smed), ele mesmo foi incumbido de esboçar um programa que viabilizasse a criação de um Corpo de Baile oficial para a cidade. No ano seguinte a iniciativa saiu do papel em formato piloto, dando vida a tão sonhada Companhia Municipal de Dança. As Escolas Preparatórias também surgiram nesse período, englobando alunos da rede municipal, para que pudessem ter acesso gratuito ao universo das coreografias.

"Assim que começamos tivemos uma ascensão muito rápida. Viajamos com espetáculos por todo o País e até mesmo para o exterior. Nas escolas, passamos de 100 alunos atendidos no primeiro ano para quase 500 no segundo", relembra ele.

O sucesso fez com que a Câmara de Vereadores da Capital aprovasse, em 2017, um Projeto de Lei que oficializava a iniciativa. A mudança de gestão na prefeitura, no entanto, tirou a garantia do repasse de verbas para a execução. Além de terem sofrido com um corte inicial de 50%, a parceria com a Smed também foi interrompida.

Segundo Tomazzoni, o governo entendia que cada Secretaria deveria cuidar de uma parte distinta do projeto, atuando de maneira autônoma. "Eles fizeram tudo o que o projeto não previa, segmentando um trabalho que sempre foi cultivado para ser feito de maneira conjunta." O desmonte foi tão grande que, ao longo da pandemia, as atividades da Companhia precisaram ser completamente suspensas.

A retomada do incentivo veio junto com a nova administração do Paço Municipal, que assumiu em janeiro de 2020. "Eles entenderam a necessidade do investimento. Passamos, então, a dialogar e atuar novamente com a Smed, com o objetivo de construir algo que fosse capaz de viabilizar o trabalho conjunto dentro dos nossos três eixos: Companhia Municipal, Companhia Jovem e Escolas Preparatórias."

O novo edital prevê a seleção de uma organização da sociedade civil (OSC), sediada em Porto Alegre, para firmar termo de colaboração com as secretarias envolvidas.

Serão alcançados com o incentivo 600 alunos da rede municipal de cinco escolas que já participavam da iniciativa. As 15 horas de atividades semanais, que acontecem no contraturno escolar, serão desenvolvidas nas próprias instituições de ensino, englobando diversas modalidades da dança. "Dessa forma, as crianças conseguem conhecer e experimentar diferentes tipos de linguagem antes de descobrirem com qual se identificam mais."

Tomazzoni diz ainda que o objetivo do projeto não é apenas formar bailarinos profissionais, mas também despertar o interesse pela área, mostrar o amplo leque de possibilidades do meio e desenvolver o conhecimento com o próprio corpo, explorando variadas formas de expressão. "Se queremos conquistar uma boa base de público, precisamos fazer com que as pessoas conheçam a dança. Só assim elas desenvolvem um certo tipo de interesse", explica.

O secretário da Cultura de Porto Alegre, Gunter Axt, destaca também a importância do trabalho conjunto com a Smed. "Essa reaproximação tem sido essencial. São duas Secretarias que nasceram juntas e que há anos estavam trabalhando de costas. Elas têm muito a colaborar uma com a outra, então, o diálogo é extremamente necessário."

Para finalizar, ele diz ainda que o projeto busca garantir que as crianças da rede municipal consigam ter as mesmas oportunidades ofertadas nas melhores instituições privadas da capital gaúcha. "Essa nossa metodologia vai servir de exemplo para outras cidades do Estado e do País", enfatiza.