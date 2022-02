Morreu no domingo, aos 79 anos, o compositor nativista e médico

Mario Eleú Silva.

Ele estava internado no Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo, em Santa Maria, e a causa da morte não foi divulgada. O tradicionalista ficou conhecido por músicas como Orelhano e Provinciano e venceu festivais do Estado com suas composições. Além disso, foi jurado da Tertúlia Musical Nativista. Mario também era poeta e escritor. Deixa a esposa, Diaroni, quatro filhos e netos. Seu corpo foi transladado para Quaraí, sua cidade natal, onde foi sepultado.

O longa-metragem gaúcho

Trinta Povos

levou o troféu de melhor documentário no Festival Internacional del Cine del Mar Caribe, promovido na Venezuela. Dirigido por Zeca Brito, o filme foi rodado entre Brasil, Argentina e Paraguai, e aborda o legado cultural e artístico da colonização jesuítica nesses três países, investigando a presença dos povos originários e a contribuição da cultura guarani. Sétimo longa do diretor bajeense, o documentário é uma produção da Anti Filmes e da Boulevard Filmes, e estará, em março, de volta à programação do canal por assinatura Canal Curta! Também estará disponível na plataforma de streaming TamanduáTV. O festival teve sua 7ª edição realizada na Ilha Margarita. A competição internacional de documentários é realizada anualmente, e, nesta edição, reuniu filmes de países como Canadá, República Dominicana, Venezuela, Itália, Brasil e Taiwan.

A obra do Centro Cultural Caixa na Capital

será retomada em setembro. A informação foi dada ao prefeito Sebastião Melo após reunião com a direção do banco estatal em Brasília. As obras foram paralisadas em setembro de 2017. As melhorias são contrapartida da instalação do Conjunto Cultural da Caixa Econômica Federal nos primeiros andares do prédio. Um dos empecilhos para o andamento da obra foi a descoberta de uma rocha abaixo da construção, o que demandaria cuidados especiais para evitar o desabamento do prédio. Depois de finalizado, o local irá abrigar museu, salas de exposição, auditório e também irá sediar a Secretaria Municipal de Cultura (SMC). "O contrato do banco com a prefeitura para a recuperação desse espaço cultural se arrasta desde 2004. Desde o início da gestão, em janeiro de 2021, estamos trabalhando para encontrar uma solução. A Capital terá mais um espaço revitalizado para oferecer cultura aos porto-alegrenses e aos turistas", destacou Melo, após o encontro.