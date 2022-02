Discutindo o cinema brasileiro

Nesta quinta-feira (3), a meia-noite, a atriz Andréia Horta volta às telas do Canal Brasil para promover um mergulho na história recente do cinema brasileiro. É a sexta temporada do programa O país do cinema. A atração recebe realizadores, diretores e intérpretes para uma abordagem crítica e informativa da produção audiovisual nacional.

A apresentadora traz ao espectador detalhes dos bastidores de filmes que marcaram a história do cinema brasileiro.e, para ilustrar as entrevistas, são exibidas cenas das obras e imagens de making of. Na estreia, quem participa é Camila Márdila e Michel Joelsas, que falam sobre o filme Que horas ela volta?

No dia seguinte à exibição no canal, os programas também ficam disponíveis em podcast, nas plataformas digitais de áudio.