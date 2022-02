Oficina de audiovisual infantil e infantojuvenil

Estão abertas até o dia 6 de fevereiro as inscrições para a oficina Conteúdo Audiovisual Infantil e Infantojuvenil da Criação à Comercialização. A iniciativa, da Secretaria Estadual da Cultura (Sedac), através do Iecine, integra o projeto de capacitação profissional Revelando o Rio Grande. O formulário de inscrição está disponível na bio do Instagram do @ieciners.