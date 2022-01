Ospa passa a contar com 16 novos músicos integrantes

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) passará a contar com 16 novos músicos. O grupo foi aprovado em um rigoroso concurso público, realizado no ano passado, e a nomeação conjunta ocorreu nesta semana.

Dessa forma, a Ospa consolida-se como uma das maiores orquestras do País, com um corpo artístico de 112 integrantes. Os novos membros ocupam as vagas de um músico solista, quatro assistentes e 11 filas em violino, viola, violoncelo, clarinete, trompa, contrabaixo, percussão e trombone.

Esperada há muito tempo, a ampliação da orquestra permitirá a execução de novos repertórios e impulsionará as ações educacionais e sociais da Fundação Ospa. Segundo o maestro e diretor artístico da Ospa, Evandro Matté, a nomeação dos músicos "solidifica a orquestra como uma das grandes da América do Sul."

Ao todo, 485 candidatos de 20 estados brasileiros e de outros 26 países se inscreveram para o concurso.