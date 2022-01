Peças de Bach e Vivaldi protagonizam concerto na Igreja Nossa Senhora das Dores

Em parceria com o Instituto Hugo de São Vitor, a Igreja Nossa Senhora das Dores recebe neste domingo (30), às 20h, o concerto Bach e Vivaldi. A produção está a cargo do projeto Sacra Harmonia, coordenado por André Delair, que também é o regente do concerto.

No programa, estão peças dos dois compositores barrocos. Como ponto alto da noite, a última obra a ser apresentada é a exuberante e emocionante composição de Vivaldi chamada Magnificat, expressando a delicadeza da temática religiosa que combina com a arquitetura e acústica que a igreja oferece. O elenco conta com um coro composto por diversos renomados solistas, cantores e orquestra de cordas.

Segundo o pároco local, a paróquia tradicionalmente sempre sediou muitos concertos e agiu como apoiador de projetos que necessitavam de espaço para apresentações. O objetivo é poder transformar iniciativas da igreja em contribuição cultural, especialmente de cunho religioso.

Para assistir ao concerto não é necessário reservar lugares antecipadamente. A ocupação acontece por ordem de chegada.