A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa)

passará a contar com 16 novos músicos. O grupo foi aprovado em um rigoroso concurso público,realizado no ano passado, e a nomeação conjunta ocorreu nesta semana. Dessa maneira, a Ospa consolida-se como uma das maiores orquestras do País, com um corpo artístico de 112 integrantes. Os novos membros ocupam as vagas de um músico solista, quatro assistentes e 11 filas em violino, viola, violoncelo, clarinete, trompa, contrabaixo, percussão e trombone. Esperada há muito tempo, a ampliação da orquestra permitirá a execução de novos repertórios e impulsionará as ações educacionais e sociais da Fundação Ospa. Segundo o maestro e diretor artístico da Ospa, Evandro Matté, a nomeação dos músicos "solidifica a orquestra como uma das grandes da América do Sul." Ao todo, 485 candidatos de 20 estados brasileiros e de outros 26 países se inscreveram para o concurso.

A Embaixada e o Consulados dos Estados Unidos no Brasil abrem inscrições de intercâmbio virtual para músicos.

O OneBeat Virtual

busca integrar, de forma digital, 35 músicos de 50 países e territórios, e oferecerá novas formas de colaboração musical e formação de grupos de trabalho. Iniciativa do Departamento de Estado dos EUA, o projeto tem inscrições abertas até o dia 11 de fevereiro. Os selecionados participarão de masterclasses e workshops virtuais, além da produção de um concerto por streaming. O programa acontecerá em 28 dias úteis, ao longo de oito semanas (de 11 de julho a 6 de setembro). Os músicos interessados devem ter entre 19 e 35 anos, fluência em inglês, formação - pode não ser formal- em qualquer gênero musical e engajamento em projetos sociais. O programa incentiva o desenvolvimento de ações que explorem inovações dentro de um determinado campo de engajamento artístico, mídia digital ou tecnologia. Para além do intercâmbio e da colaboração, os selecionados receberão uma bolsa de US$ 1,5 mil. Interessados devem se candidatar pelo link:https://onebeatvirtual2022.fsn-apply.org/.

Nesta sexta e no sábado ocorrem sessões do

monólogo "Velha D ",

com a atriz gaúcha Fera Carvalho Leite. O espetáculo, no Teatro do Instituto Ling (Rua João Caetano,440), tem apresentação às 20h, dentro da programação do Porto Verão Alegre 2022. Dirigido e com texto original de Bob Bahlis, a peça é inspirada em obras de autoras que falam do universo feminino, do envelhecer e das pressões que as mulheres sofrem ao amadurecer numa sociedade machista e etarista. Na casa na floresta da avó, a personagem Ella, que está com 44 anos e em um casamento que sobreviveu à pandemia, reflete sobre a perigosa distância entre o que sentimos com a passagem do tempo e o que estamos de fato preparados para admitir em relação à isso. Tudo se dá quando ela resolve abrir a casa da avó, morta durante a pandemia, pela primeira vez em dois anos. No local, ao encontrar uma carta escrita pela avó, mergulha em seu passado e se questiona se tem vocação e idade para encarar a maternidade, após a hipótese ser sugerida pelo marido. Teatro, música e dança compõem a performance da atriz, ao longo de 75 minutos. Os ingressos custam entre R$ 25,00 e R$ 50,00, e estão disponíveis no site www.portoveraoalegre.com.br.