Longa 'Fortaleza Hotel' estreia nesta quinta-feira em Porto Alegre

Estreia hoje, em Porto Alegre e em outras nove capitais, o longa Fortaleza Hotel, o novo filme do cineasta cearense Armando Praça. Já exibido no 31º Cine Ceará e distribuído pela Vitrine Filmes, a obra trata sobre acolhimento, compreensão e ajuda mútua entre duas mulheres de culturas distintas, que se conectam a partir de seus problemas. Pilar (Clébia Sousa, premiada como Melhor Atriz no Cine Ceará) é camareira num hotel em Fortaleza, mas espera imigrar para Dublin, e, para isso, está estudando inglês. Mãe muito jovem, ela enfrenta problemas com a filha adolescente Jamile (Larissa Góes). Já Shin (Lee Young-Lan) vem ao Brasil para buscar o corpo do marido que morreu em Fortaleza, e levá-lo para a Coreia do Sul. Os trâmites, no entanto, se revelam mais complexos e mais caros do que o esperado. Nessas mulheres, o diretor vê duas faces da globalização que explodem numa Fortaleza repleta de esperança. A partir daí, a amizade improvável entre essas duas mulheres ganha espaço, e pode transformar a vida de ambas. Comunicando-se num inglês rudimentar, Pilar e Shin encontram uma maneira de se ajudar, no momento em que enfrentam dificuldades. O longa tem roteiro assinado por Isadora Rodrigues e Pedro Cândido.