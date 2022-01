Teatro do CHC Santa Casa recebe o espetáculo Pq casamos?!'

site do próprio festival A comédia romântica Pq casamos?! irá tomar conta do palco do Teatro do CHC Santa Casa (Independência, 75) a partir desta quinta-feira (27), sempre às 21h. A apresentação, que também será exibida na sexta-feira (28), no sábado (29) e no domingo (30), integra a programação do Porto Verão Alegre. Os ingressos estão disponíveis para compra nocom valores entre R$25,00 e R$50,00.

Casados na vida real, o espetáculo é estrelado por Rogério Beretta, conhecido por compor o elenco da comédia Homens de Perto, e por Suzi Martinez, atriz e diretora da commedia dell’arte (gênero teatral italiano famoso no mundo inteiro) Os dois gêmeos venezianos.

O projeto, que nasceu a partir de uma websérie, surgiu com a ideia de retratar de forma cômica e autêntica as situações do casal no seu cotidiano, a partir de um roteiro escrito pelo próprio filho, Vitório Beretta. Agora nos palcos, a peça já teve mais de 34 episódios e acumula mais de 500 mil visualizações nas redes sociais.