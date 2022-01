Teatro imersivo e interativo

Transmitido simultaneamente das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Santos, e Viamão, o espetáculo imersivo e interativo A Traidora vai ao ar a partir deste sábado. A peça terá quatro sessões, sendo exibida também no domingo e nos dias 5 e 6 de fevereiro, sempre às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

A apresentação tem texto adaptado da obra Um inimigo do povo, de 1882, do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen, que exalta as contradições humanas e a falência do indivíduo diante da unanimidade. A nova narrativa transfere a história da Noruega para Águas do Sul, pequena cidade fictícia brasileira. Além disso, os eventos, que antes se passavam no final do século XIX, agora acontecem na atualidade, em meio à pandemia.

O público acompanha o encontro dos moradores da cidade, testemunhando suas negociações e tendo a oportunidade de conhecer diversos ambientes das casas de cada um.