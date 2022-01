A arte em constante evolução

Talento, transformação e reinvenção são algumas das palavras que descrevem a trajetória de quase quatro décadas da artista Dione Veiga Vieira. Transitando entre diferentes linguagens ao longo da carreira, ela já se aventurou na pintura, escultura, instalação, fotografia, em vídeo e texto. Como forma de relembrar e destacar sua grandiosa caminhada, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) recebe em seus salões a primeira mostra individual da gaúcha: Terreal. A exposição, que traz um panorama dos seus últimos 20 anos de produção da artista, fica aberta para visitações até o dia 17 de abril.

Conhecida como um dos mais destacados nomes da chamada Geração 80 das artes visuais no Rio Grande do Sul, Dione é fascinada pelo meio desde pequena e, quando criança, já sabia que gostaria de ser artista. "Quando comecei a me interessar mais pela área eu era muito eclética. Queria investir na música, mas também tinha muito interesse na pintura, na fotografia e na literatura. Acabei optando pelo curso de Letras na faculdade, mas, paralelamente, continuei fazendo cursos de desenho e, a partir disso, passei a participar de mostras e salões expositivos", conta.

A escolha da arte como carreira veio logo na sequência, aflorada pelo contexto social e cultural do período, que fazia com que a área fosse muito efervescente. Na época, no início dos anos 1980, a pintura era o seu principal modo de expressão. "A partir disso a coisa começou a ficar séria em termos profissionais, e tudo foi acontecendo muito rápido."

Dione chegou a morar durante alguns anos na Alemanha, onde conheceu e conviveu com artistas de diversos lugares do mundo, e vivenciou uma imersão muito intensa no meio. "Quando estava lá era muito triste comparar o espaço e o valor que a arte recebia em relação ao Brasil. Quando falava que era artista, só faltava estenderem um tapete vermelho para eu passar. As pessoas visitavam o meu atelier e, de fato, se interessavam e respeitavam o meu trabalho. Aqui, por outro lado, viver disso era quase que sinônimo de marginalidade", relembra entristecida.

O retorno ao Brasil, no início da década de 1990, teve como marca a sede por mudança. Ao encontrar um país perdido e tumultuado, começou a ter vontade de explorar a arte em campos mais alternativos, levando a pintura para outras dimensões que não só a tela. Foi em 2000 que investiu mais a fundo nessa ideia, trazendo para suas obras a relação entre pintura, objeto e instalação. Esse primeiro momento da nova fase artística é contemplado na sala Oscar Boeira do Margs.

A partir disso, Dione começou a explorar também linguagens como vídeo e fotografia, além de ressignificar objetos que já havia usado em obras e instalações anteriores. A sala Iberê Camargo recebe esses trabalhos, produzidos entre os anos de 2004 e 2021. "Meu objetivo passou a ser desenvolver uma poética sobre o mundo, a vida, e as transformações. Gosto de pegar diferentes materiais e fragmentos de produções antigas para dar um novo significado a eles. Dessa forma, transformo minhas próprias produções e consigo estabelecer relações formais entre elas. Eu proponho uma narrativa aberta a diversas formas de leitura", completa.

O nome da mostra vem com a ideia de unir esses dois diferentes momentos que fizeram parte dos últimos 20 anos de sua carreira. Além de vários trabalhos apontarem para a questão da areia, a artista afirma sempre ter tido um certo "sentido terreal" em relação à vida. "Sinto que, no fim, tudo remete às coisas da terra. Não só ao que é pertencente a ela, mas também a tudo aquilo que é humano", afirma.

Ela diz ainda que o processo de construção da exposição foi muito importante para fazer uma retrospectiva de sua trajetória. "Eu não falo apenas sobre as transformações da vida e da natureza, falo também das da arte e dos meu próprios trabalhos, que são sempre ressignificados. O mundo não é estático, tudo está em constante evolução. Não podemos ter uma visão restrita diante da arte", conclui.