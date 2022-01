Show da banda Mulamba é adiado

Em razão do aumento do número de casos de Covid-19 em Porto Alegre, o show Mulamba Bia Ferreira, que aconteceria hoje no Opinião (rua José do Patrocínio, 834), foi transferido para o dia 9 de junho. Todos os ingressos adquiridos seguem válidos para o evento, sem necessidade de validação ou troca. Influenciadas por ritmos fortes e distintos como carimbó, samba, rock clássico, blues, rap e música erudita, as integrantes da banda, formada em 2015, cantam sobre temáticas que envolvem a violência contra a mulher, o empoderamento, o combate ao machismo e a igualdade de gênero.