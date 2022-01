Poema inédito de Mario Quintana é doado à Biblioteca Pública do RS

Foi oficializada, na manhã desta segunda-feira (24), a doação de um manuscrito inédito do poeta Mario Quintana ao acervo da Biblioteca Pública do Estado (BPE). O registro original, adquirido pela Associação de Amigos da Biblioteca Pública do Estado (Aabpe) no início do mês, foi encontrado dentro de um livro doado à instituição.

A solenidade de entrega do poema ocorreu na sede da Biblioteca Pública, e contou com a presença da titular da Secretaria Estadual da Cultura (Sedac), Beatriz Araujo, da diretora da BPE, Morganah Marcon, do presidente da Aabpe, Gilberto Schwartsmann, e do representante do Conselho Fiscal da Associação, Paulo Amaral.

"O que chamou a atenção do livreiro foi a dupla dedicatória, o primeiro receptor deu de presente para outra pessoa. Isso o levou a folhar o livro, encontrando essa maravilha", comentou Schwartsmann.

A secretária da Cultura destacou a importância da parceria do poder público com a sociedade civil, "no sentido de guardar a nossa memória e preservar esses tesouros, que serão sempre disponibilizados à sociedade". Segundo ela, o manuscrito ficará na Biblioteca Pública e, em breve, será colocado à disposição também na Casa de Cultura Mario Quintana.

Datado de 1º de janeiro de 1941, o poema "Canção do Primeiro do Ano" foi encontrado dentro da primeira edição do livro "Poemas", do próprio autor, durante a compra do acervo de uma família por um livreiro. A partir daí, a Aabpe, em parecia com a Sedac, viabilizou a transferência do manuscrito ao patrimônio público.