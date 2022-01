Arte e psicanálise em debate

Detro da programação do Porto Verão Alegre de 2022, o espetáculo Cenasig - Tupy or not tupy: psicanálise e antropofagia será apresentado nesta quarta-feira (26), às 20h, no Instituto Ling (João Caetano, 440). A peça tem produção de Rafa Rafuagi e leitura dramática de Oscar Simch.

De gênero fluido, passando por musical, leitura dramática e debate, a apresentação integra arte e psicanálise, marcando os 100 anos de um dos grandes marcos da cultura brasileira: a Semana de Arte Moderna.

A história se dá através da interpretação de trechos do Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, com intervenção musical do grupo Rafuagi, e debates com psicanalistas. Os ingressos custam entre R$50,00 e R$25,00, e podem ser adquiridos no site www.portoveraoalegre.com.br.