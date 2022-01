Músico João Palmeiro morre aos 80 anos em Porto Alegre

Um dos principais representantes da bossa nova no Rio Grande do Sul, João Luiz Palmeiro, também conhecido como João da Benga, morreu neste domingo (23) aos 80 anos, vítima de mal súbito, em Porto Alegre. O velório ocorre na capela 3 do Crematório e Cemitério Saint Hilaire, em Viamão, até às 18h desta segunda-feira (24). O corpo será cremado e as cinzas levadas até Garopaba e lançadas ao mar, um desejo do artista, considerado um dos desbravadores da cidade catarinense.

Caderno Viver do Jornal do Comércio em outubro do ano passado “Poucos compositores gaúchos tiveram a honra de ter músicas gravadas por Elis Regina. Palmeiro faz parte da lista, ao lado de Mutinho, Luiz Mauro, Sérgio Napp e Túlio Piva. O terceiro disco da Pimentinha, de 1963, inclui Formiguinha triste (no LP, intitulado Ellis, com dois "l", o compositor é identificado apenas como Joãozinho)”, destacou o jornalista Paulo César Teixeira em Reportagem Cultural com o perfil de João da Benga, publicada no, e premiada pela Associação Riograndense de Imprensa no Prêmio ARI 2021.

A dedicação do músico à cidade que escolheu como lar levou João a Benga a receber o título de Cidadão Honorário de Garopaba em 2014. Recentemente – em dezembro de 2021 – voltou a ser homenageado em meio às comemorações de 60 anos de emancipação do município.