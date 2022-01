Contexto Agência e Escola de Artistas realiza espetáculo de conclusão de curso em Porto Alegre

Neste domingo (23), ocorre a conclusão do trabalho do último semestre de 2021 realizado pela Contexto Agência e Escola de Artistas com alunos de teatro nos modelos on-line e presencial.

No ano em que a empresa comemora duas décadas de trajetória, a proprietária e professora de teatro, Bettina Müller, destaca o desafio de manter o funcionamento da Escola durante a pandemia. "Tivemos que nos reinventar para realizar o curso," conta. Aulas ao ar livre, em parques, como a Redenção, foram a solução para quem optou pelo presencial.

A apresentação do espetáculo de formatura das turmas será às 20h, no Centro Cultural 25 de Julho (Rua Germano Petersen Júnior, 250 / bairro Auxiliadora). Os ingressos podem ser comprados de forma antecipada via pix, por R$ 25,00. Mais informações podem ser encontradas na página do Facebook da Contexto.