O cotidiano em versos ritmados

Multifacetada nos palcos e dentro dos estúdios de gravação, a cantora e compositora Kiti Santos coleciona diferentes experiências e vivências dentro do mundo das artes. Como forma de oficializar a sua carreira solo na música, ela lança hoje o EP autoral intitulado Natural. O trabalho, que traz três faixas escritas e interpretadas pela própria artista, estará disponível nas plataformas digitais Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Instagram, Facebook e Youtube.

O trabalho, desenvolvido em parceria com Luciano Albo, retrata a sua percepção sobre o cotidiano em que vive, a vida e os conflitos em sociedade, e a nossa relação com o planeta terra.

Professora de música há cerca de 25 anos, Kiti começou a demonstrar interesse pelo universo artístico ainda em idade escolar. Na época, tocava flauta e instrumentos de percussão, além de cantar. A procura por espaços de aprendizagem a levou até a Ufrgs, instituição de ensino onde hoje leciona. "Depois que mergulhei na área nunca mais parei de me envolver e de me aprofundar no assunto. Como aprendi música dentro da escola, sempre acreditei na importância desse espaço de aprendizagem. Mas, ao mesmo tempo, sempre busquei desenvolver minha carreira fora das salas de aula paralelamente", conta.

No seu currículo, destaca a participação, durante 10 anos, no grupo instrumental Quebra-cabeça. Na época, gravando CDs e músicas autorais ao lados dos companheiros de banda, passou a desenvolver o desejo de se aventurar também na composição, meio que até então ainda não havia se arriscado e que, hoje, já é terreno muito conhecido.

A participação no projeto Mistura Fina no ano passado, como ela mesma diz, serviu como virada de chave na sua carreira. "Até aquele momento eu nunca tinha feito um show só meu. Foi todo um processo construir o espetáculo. Peguei algumas músicas minhas que estavam prontas e juntei com outras que eu gostava muito para formar um repertório. Foi aí também que me juntei ao Luciano, que depois me ajudou a desenvolver e produzir o lançamento das três novas músicas."

Com o desejo de unir todas as suas habilidades musicais em um único trabalho, Kiti assumiu não só o vocal do EP, mas também diferentes funções instrumentais, tocando saxofone soprano e alto, violoncelo, flauta transversal e teclado. "É eu tocando comigo mesma. Isso traz minha essência e mostra quem eu realmente sou. Mesmo com o auxílio do Luciano consegui fazer o trabalho dentro do meu próprio tempo. A ajuda dele foi essencial. Por mais que o trabalho seja solo, sozinhos não conseguimos fazer nada", reflete.

A faixa Natural, que dá nome ao EP, foi escrita a partir de reflexões sobre todas as situações e atitudes que são naturalizadas na nossa vida social sem que tenhamos consciência. "Reproduzimos diariamente certos comportamentos que não deveriam mais acontecer. Esse assunto levanta muitas polêmicas, porque as pessoas se questionam sobre a real necessidade de estarmos sempre vigilantes e em alerta. Eu acho que devemos sim prestar atenção no que fazemos ou dizemos. É um exercício de troca com o outro. Precisamos diferenciar aquilo que é da nossa natureza, para aquilo que naturalizamos enquanto grupo social."

Tormenta, por outro lado, apresenta uma aflição íntima que faz parte da vida pessoal e profissional de Kiti: a necessidade de, em determinados espaços, precisar conter suas emoções e seus pensamentos. "Parece que algo fica preso na garganta. O olhar fixo busca criar um equilíbrio na tentativa de barrar certas falas e atitudes que podem botar tudo a perder naquela ocasião. É sobre deitar a cabeça no travesseiro e ficar se questionando sobre o que poderia ter falado ou deixado de falar. É uma música difícil de se escutar, pois aborda um assunto que, para mim, é muito espinhoso."

Por fim, Vida orgânica é a única canção do EP que foi acabada especialmente para integrar o projeto. A música fala sobre o que o ser humano está fazendo com a vida na terra, abordando o extermínio das espécies e levantando um debate a respeito da necessidade de recuperar tudo aquilo que já foi perdido. "Será que estamos diante de uma situação reversível?", indaga Kiti na conversa. Para a artista, o conjunto das três faixas ilustram, através de uma visão bem pessoal, tudo aquilo que vivemos e presenciamos enquanto parte da sociedade.