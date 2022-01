Show 'La Vie en Rose' estreia no Porto Verão Alegre neste fim de semana

Com direção de San Lopez e as presenças de Monsieur Vincent e Wagner Torre no palco, o musical La Vie en Rose estreia neste fim de semana no festival Porto Verão Alegre. As apresentações acontecem na Casa de Espetáculos (Visconde do Rio Branco, 691), no sábado (22) e domingo (23), às 20h.

Se existe uma canção que define a alma da “chason française” é este hino ao amor, e é por ela que o show produzido pela San Lopez Produções conduz seus espectadores. No telão imagens dos cartões-postais da França, no repertório os clássicos inesquecíveis de cantores como: Charles Aznavour, Jacques Brel, Henri Salvador e Piaf, além das mais contemporâneas como Carla Bruni e ZAZ, entre outros. As canções são interpretadas por Monsieur Vincent e Wagner Torre em versões acústicas com voz e violão e em backing tracks (arranjos de acompanhamento pré-gravados de bandas e orquestras), que dão mais peso ao espetáculo e suas performances.

Ingressos entre R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00. As vendas acontecem unicamente pelo site www.portoveraoalegre.com.br. Nesta edição do Porto Verão Alegre, não há pontos de venda físicos, nem nas bilheterias dos teatros.