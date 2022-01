Discutindo o tabagismo no teatro

A programação do Porto Verão Alegre desta semana está recheada de atrações que exemplificam a diversidade multicultural presente no evento. Nesta terça-feira (25), às 20h30min, acontece a apresentação do espetáculo Os males do fumo, no Teatro Carlos Carvalho da Casa de Cultura Maria Quintana (Andradas, 736). Um nova sessão também será realizada na quarta (26), no mesmo horário.

A comédia traz para cena Ivan Nioukhine (João Petrillo), um palestrante que foi obrigado a realizar uma conferência sobre os males ocasionados pelo uso do tabaco. Ele alerta para os perigos do tabagismo à medida em que divide com o público sua vida pessoal.

Em um tom que permeia o humor e o drama, a peça sugere inúmeras possibilidades de resolução desde seu princípio até o seu desfecho, usando um texto de Anton Tchekhov, de 1887, que permanece cada vez mais necessário e atual.

A direção do espetáculo é de Renato Del Campão e a realização é da Cia de Teatrofídico. Vendas de ingressos pelo site do Porto Verão Alegre, de R$ 25,00 a R$ 50,00.