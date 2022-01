Paulo Rosenbaum cria armadilhas para leitor em trama de 'Navalhas pendentes'

Mestre, doutor e pós-doutor pela USP, especializado em Medicina Preventiva (tem mais de uma dezena de livros publicados na área), Paulo Rosenbaum se divide entre a Medicina e a atividade literária. Escreve para o Estado de São Paulo, no blog Conto de notícia. Roteirista e produtor de documentários, também atuou como editor de revistas científicas.

Neste seu terceiro romance, Navalhas pendentes (Grupo Editorial Caravana, 328 págs.), ele cria uma armadilha para o leitor, com citações, ironias e referências intertextuais que, ao mesmo tempo que arma e desarma a leitura, cria sua narrativa. Na história, as lâminas que assombram o personagem principal - Homero Arp Montefiore - são signos denunciadores, pairando como fios que conduzem aos crimes que ele teria cometido. O leitor é convidado a investigar a história e desvendar seus segredos.

Eduardo Salomão afirma no posfácio: "Paulo Rosenbaum apresenta uma ficção envolvente, sobre uma editora que se destaca no mercado por sua enorme e inacreditável capacidade de publicar best sellers. Por isso a aventura de Paulo pela ficção, me encantou. Em Navalhas pendentes, ele encontrou o segredo dos livros mais vendidos."

Valendo-se de referências metalinguísticas, com incursões ao mundo digital e à inteligência artificial, Rosenbaum desenvolve um romance sobre livros, narrado como um thriller, trazendo devires de policial noir, narrado em primeira pessoa.

A fotografia de capa da publicação é de autoria do próprio escritor. "Eu estava procurando alguma imagem representativa do argumento do livro. A máquina é um velho tema, e se tornou até "batido": Paul Strand, Tom Hanks fizeram capas de antigas máquinas de escrever. Mas esta tem um detalhe que até agora poucos entenderam, o teclado está em cirílico, aí tem que mergulhar na trama para entender. Eu tinha esta máquina que me foi presenteada pela esposa de um exilado político, e nunca vi função alguma para ela, a não ser como objeto histórico. Afinal, ele se casou perfeitamente com o enredo." Já a capa da versão online que está na Amazon, uma coleção de navalhas, está estampada numa das últimas folhas do livro.