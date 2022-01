Sons de verão para iniciar o ano

Uma das bandas de maior atuação no atual cenário cultural porto-alegrense, com a proposta de pesquisa e prática da música popular brasileira, a Tribo Brasil lança nesta segunda-feira (24) no YouTube o videoclipe sua nova música, Carne de caranguejo, um som com a cara do verão.

O lançamento terá show no Espaço Cultural 512 (João Alfredo, 512) nesta quinta-feira (27), às 22h, para celebrar o momento emblemático de recomeço em 2022. Ingressos a R$ 15,00.

A composição do single que chegou nas plataformas digitais no dia 7 de janeiro é do novo integrante do grupo, o maranhense Rafael Camarão. A letra de Carne de caranguejo faz menção direta a Jorge Ben (“tocando no rádio”). “A fonte do Jorge Ben é mais explícita da Tribo Brasil, um verdadeiro mestre e uma das maiores influências que temos. Não à toa, temos dois shows com referência a ele, Noite do Ben, no qual tocamos um apanhado da obra dele (tocamos na íntegra os discos Samba Esquema Novo e Tábua de Esmeralda), e o show Tins & Bens e tais, no qual tocamos Jorge Ben e Tim Maia com outros “tais” do Tropicalismo, como Caetano, Gil, Mutantes, etc. Curtimos de tudo da boa MPB. De Liniker a Marisa Monte, de Mundo Livre S/A a Dona Onete, de Vitor Ramil a Chico Cesar. O nome Tribo Brasil já deixa claro que escutar, estudar e curtir os vários ritmos do Brasil”, explica Gabriel Maciel (violão/voz na formação).

A banda - completada por Stefania Colombo (voz e flauta) Gabriel Cabelo (percussão/voz), Rafael Camarão (voz e guitarra), Marcello Caminha Filho (baixo) e Rhuan de Moura (bateria) - comemorou 18 anos no segundo semestre de 2021. Os planos do grupo para 2022 e a entrada dos 19 anos envolvem excursionar o Brasil e a Europa. “Já foram duas vezes que chegamos a agendar e, por motivos diversos, não conseguimos ir. A última ida a Portugal foi prorrogada devido à pandemia. Daí resolvemos focar na gravação desses últimos singles e videoclipe.”

O vocalista explica que conseguiram fazer alguns shows legais em alguns momentos desde o início da pandemia: “Vale destacar ‘o baile sentado’, no qual o pessoal só podia curtir com reservas e dançando em volta das suas mesas, que funcionou muito bem com o púbico respeitando 100% os protocolos. Esses shows rolaram no Espaço Cultural 512 e Matita Perê”. Também ocorreram apresentações em casas com espaço ao ar livre, como Espaço Maestro, Espaço 900 e Galpão.

Sobre a dúvida em relação à nova onda, ele responde: “A princípio, manteremos o show de quinta-feira. O 512 é uma casa muito grande, com espaços ao ar livre, janelas diversas, muito arejada e com um público adulto muito respeitador. Em todos os sentidos. Tivemos zero infecções entre músicos da Tribo. Sinal que o pessoal está seguindo bem os protocolos, mesmo trabalhando. Manteremos o lançamento em clima bem intimista, com reservas limitadas, somente para quem levar carteira de vacinação”.

Especificamente sobre o novo som, o cantor detalha: “Camarão trouxe um molho importante para a Tribo. Sempre tocamos e curtimos a música nordestina, mas poder contar com um músico natural de lá é lindo. A pegada é outra. Eles têm um suingue, uma levada bem diferente. Esta sendo gratificante esse aprendizado. O clipe contará um pouco dessa saudade que ele tem do verão, das praias maranhenses. Ele traz um pouco do nosso clima porto-alegrense, pandêmico, com começo da vacinação, um que de melancolia, um que de esperança em dias melhores, que a coisa não está nada fácil. E traz principalmente a alegria do verão! Quem assina a direção é o Luiz Argimon da QG Filmz. E não tenho como não citar o trabalho incrível da nossa produtora executiva Tanize Cardoso, que atacou em todas as áreas. Definiria esse som como um afoxé/ samba/ groove, ritmos explícitos na primeira escutada. Mas outros músicos poderiam dizer outra coisa, então deixo em aberto ao público definir. Tá lindo, tá fino, tá gostoso, tem a cara do verão. Os arranjos de frases foram feitos pelo Rafael Rodrigues (vulgo Rafa Dezesseis), com participação especial do pianista paulista Julio Cesar e a produção musical e gravação do amigo Ne Kisiolar do Chimarruts, que abrilhantou demais o trabalho”.

No começo do ano passado, também no final de janeiro, a Tribo Brasil lançou o single Pra plantar. Resolveram repetir a fórmula em 2022: “Por motivos óbvios, pensamos em lançar no verão. E sempre é bom pra videoclipes iniciar o ano, as redes de TV especializadas renovam suas programações. E tem um pouco da coincidência, foi o tempo que demorou pra ficar pronta a edição.”

Gabriel Maciel conta que foi feito um financiamento coletivo para ajudar a custear o clipe. “Não damos sorte com projetos de lei, e também não vamos deixar de fazer nosso trabalho autoral por esse fator. Contamos com a rede de fãs e amigos que proporcionaram o financiamento desses custos. Só agradecimentos para todos. O clipe é muito verão, e nasceu no verão. Universo conspirou também”, analisa o vocalista.