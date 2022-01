Amazônia através da arte

Estão abertas, até o dia 10 de fevereiro, as inscrições para a exposição Amazônia - universo de contrastes. A mostra, que é uma parceria entre a Associação Rio-Grandense de Artes Plásticas Francisco Lisboa e o Instituto Zoravia Bettiol, irá reunir obras de artistas cujos trabalhos refletem o bioma amazônico. O edital pode ser acessado no site www.chicolisboa.com.br.

As produções expostas deverão exaltar as belezas da fauna e flora da região, além dos feitos, da cultura e da filosofia de seus diversos povos indígenas, informando e denunciando a situação crítica enfrentada pela maior floresta tropical do mundo.

A abertura da exposição acontecerá no dia 2 de abril, e o evento se estenderá durante um mês, terminando em 2 de maio.