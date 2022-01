Sobrevivência cultural é tema do primeiro Palco Virtual do Itaú de 2022

A partir deste sábado (22), o Itaú Cultural retoma as atividades do Palco Virtual de Cênica com o Travessias - como permanecemos vivas. Com apresentações também nos dias 23, 29 e 30 de janeiro, a vasta e multifacetada programação convida o público a refletir sobre as transformações enfrentadas pelo universo artístico.

Em quatro noites, oito artistas de diferentes linguagens vão realizar performances híbridas, com gravações e momentos ao vivo, de até 30 minutos, sobre como enfrentaram durante os últimos dois anos os desafios impostos pela pandemia de Covid-19. Livres para criarem roteiros e apresentações em cima dessa temática, os convidados, de diferentes áreas, buscam trazer representatividade.

No sábado (22), às 20h, o artista visual Denilson Baniwa e a dançarina Lu Favoreto abrem a programação. Na sequência, no domingo (23), às 19h, é a vez de unir o mundo da música com o teatro com apresentações da cantora gaúcha Filipe Catto e da dramaturga baiana Onisajé.

As atividades se estendem ainda para o sábado (29), a partir das 20h. Neste dia, as performances são do artista baiano da dança e do teatro Eduardo O. e do escritor e diretor de cinema João Silvério Trevisan, de São Paulo. No domingo (30), quem fecha o evento às 19h é a cantora cearense Marta Aurélia e a multiartista maranhense Zahy Guajajara.

O Palco Virtual será transmitido diretamente da plataforma Zoom e os ingressos devem ser adquiridos pelo Sympla. Os bate-papos são mediados pela dramaturga e psicanalista Cláudia Barral e por Aury Porto.

A cantora Filipe Catto, que participa do segundo dia de evento, se apresenta ainda na cidade de Santa Maria nesta sexta-feira (21), no projeto Circuito Orelhas, ao lado de Agostta, Evelíny Pedroso, Gabro Demais. O show acontece no Theatro Treze de Maio e os ingressos, com valores entre R$ 10,00 e R$ 20,00, podem ser adquiridos também através do Sympla.