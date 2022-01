Porto Verão Alegre tem estreia do espetáculo solo 'Pessoa absurda'

Uma das estreias do festival Porto Verão Alegre nesta edição de 2022 é Pessoa absurda - Um espetáculo solo de Regius Brandão. A montagem foi criada pelo ator, diretor e autor para comemorar seus 40 anos de carreira.

O espetáculo reúne, usando a técnica de colagem, textos e poemas de diversos autores, como Albert Camus, Julien Beck, Fernando Pessoa, William Shakespeare, Oduvaldo Vianna Filho, Vinicius de Moraes, Domingos de Oliveira, Antonio Fagundes, Mario Quintana e do próprio ator e diretor. Trata-se uma peça poética, que por vezes pode até parecer um recital e que tem como ponto de partida o texto O Comediante de Albert Camus em sua obra O Mito de Sísifo.

Para falar da vida de um ator, Regius Brandão apresenta uma sequência de textos e poemas que marcaram a sua trajetória no teatro e na vida nestes últimos quarenta anos, seja como intérprete ou como espectador. As sessões ocorrem nesta quinta (20) e sexta-feira (21), às 20h30min, na Sala Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736 - 2º andar). Ingressos a R$ 50,00 no site www.portoveraoalegre.com.br.