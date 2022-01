Dona Conceição lança clipe da música 'Pássaro azul'

Levando aos quatro ventos os anseios do povo negro de todos os tempos, e celebrando a Oxossi em forma de amor e gratidão, Dona Conceição lança nesta quinta-feira (20) o clipe de Pássaro azul, música que faz parte do seu primeiro álbum intulado Asé de fala.

Em vídeo, a canção apresenta laços afetivos do artista através da participação da sua tia, Lia Mara, com quem divide a voz na música. Alexandra Pessoa e Emilie Lapa no vocal e Neuro Júnior no violão completam o time. Para Conceição, o trabalho reflete sobre a matriz e as mulheres negras que o formaram e que estimularam o seu imaginário.

O clipe começou a ser produzido em 2018 no quilombo de mãe preta Morada da Paz e na casa de sua tia na Lomba do Pinheiro, e conta ainda com as participações da comunidade do quilombo e de seu sobrinho Kelvin.

Na faixa, ele explora diferentes características sonoras, reafirmando sua versatilidade estética, falando sobre afetividade - na sua grandeza e simplicidade -, e trazendo ainda um apanhado de sensações gravadas em toda pessoa, que, em sua obra, se dá pelo olhar de um homem negro.