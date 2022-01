Confinada no BBB, Naiara Azevedo lança faixa do novo álbum

Antes de entrar no maior reality show da TV brasileira, o Big Brother Brasil da Globo, a cantora Naiara Azevedo deixou agendado o lançamento do seu primeiro single de 2022. A faixa Nem te culpo, que faz parte do DVD Naiara Azevedo baseado em fatos reais, estará disponível nas plataformas digitais a partir das 21h desta quarta-feira (19).

Além dela, Waléria Leão, Blener Maycom, Vinni Miranda, Rafael Quadros e Bia Frazo também assinam a composição da nova música, que é o primeiro lançamento a ser divulgado de uma lista que a cantora já deixou preparada antes de ingressar na casa do Big Brother Brasil. As próximas canções serão lançadas no mês de fevereiro.

Ao todo, o DVD terá 12 faixas, das quais três são de autoria da paranaense junto com outros parceiros. O novo projeto de Naiara conta também com as participações especiais de Ícaro & Gilmar, Gabriel Gava e Humberto & Ronaldo.

Segundo a artista, a música fala sobre uma situação muito comum que algumas mulheres enfrentam em relacionamentos, em que não conseguem enxergar o homem que tem do lado e se desvalorizam por conta disso.