Novo longa polonês chega aos cinemas brasileiros

Inspirado na história real de conhecidos do diretor polonês Piotr Domalewski, o filme Eu não choro chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (20). A obra fala sobre as dificuldades enfrentadas por famílias separadas pela emigração, especialmente na vida de trabalhadores poloneses no exterior.

A trama tem como foco a personagem Olka, uma adolescente rebelde com mágoa do pai. Ela tem 17 anos e vive com a mãe e o irmão deficiente em uma pequena cidade da Polônia. Com o intuito de ajudar a família, a menina deseja trabalhar como taxista. O pai, que iria lhe dar o carro no seu aniversário de 18 anos, morre em um acidente de trabalho e seus planos são interrompidos.

Olka vai até Dublin buscar o corpo e conhece um mundo diferente. Na tentativa de se reconectar com o pai, ela vai à construtora, investiga documentos que podem garantir algum seguro para o traslado do corpo e para a compra do seu carro, e é surpreendida por verdades inesperadas.

Segundo o diretor, a história de Olka é também sobre todos nós. A experiência de solidão em um mundo acelerado, a consciência de oportunidades perdidas e laços familiares afetados faz parte da vida de muitas pessoas, independente de nacionalidade ou idade.