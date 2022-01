Projeto da Bach Brasil está de volta

A Bach Brasil inicia o ano de 2022 com um novo concerto didático da série Instrumentos de Bach, com a participação do violinista Márcio Ceconello que, na ocasião, irá contar a história do violino barroco. A apresentação, que acontece neste sábado (22), às 19h, será transmitida pelo canal Eroica Música no YouTube e também pelo site www.bachbrasil.com.