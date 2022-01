Fausto Silva testa positivo para Covid-19

Cumprindo os protocolos determinados pelo corpo médico da Band, o apresentador Fausto Silva fez o exame PCR para detecção da Covid-19 e teve resultado positivo. O apresentador está assintomático, passa bem e seguirá trabalhando em casa cumprindo a quarentena.

As gravações do programa Faustão na Band estão suspensas. Como há edições já gravadas da atração até a próxima quarta-feira (26), a exibição não será afetada. O apresentador deve retomar as gravações já no início da próxima semana.