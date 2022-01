Homenagem à capital dos gaúchos

Até 24 de abril, o Farol Santander (Sete de Setembro, 1.028), no Centro Histórico da Capital, apresenta a inédita exposição Sioma, o retratista de Porto Alegre, com curadoria de Fernando Bueno e Andrea Pires e produção da Prana Filmes. A atração fica em cartaz de terça-feira a sábado, das 10h às 19h, e domingos e feriados, das 11h às 18h, com ingressos a R$ 15,00 (visitação completa ao Farol Santander) à venda no site Sympla.

A mostra apresenta um olhar sobre o trabalho do fotógrafo Sioma Breitman, conectando-se às comemorações dos 250 anos da capital gaúcha, que serão completados em março. Com cerca de 200 imagens selecionadas, incluindo algumas inéditas, a mostra ocupará o Grande Hall do histórico edifício.

Nascido na Ucrânia, Sioma chegou ao Brasil na década de 1920 e escolheu Porto Alegre como residência. Estabeleceu relação não só com Porto Alegre, mas com o Estado de maneira geral, retratando histórias, episódios e personagens famosos ou anônimos, nos âmbitos rurais e urbanos.

A atração vem sendo preparada há dois anos e foi uma proposição dos curadores ao Farol Santander. Eles trabalharam principalmente no acervo da família Breitman e digitalizaram cerca de mil negativos do fotógrafo. Ambos frisaram que a seleção das obras foi tarefa árdua. "A parte mais difícil foi fazer a triagem de uma excelência de imagens", ressaltou Andrea.

A curadora completa: "O ano de 2022 é o centenário da chegada da família Breitman no continente americano, primeiramente na Argentina, depois no Rio de Janeiro. Acabaram em Porto Alegre por obra do acaso. Indubitalmente, foi uma cidade que o Sioma amou e retratou. Verdadeiramente emocionante".

Bueno destaca a versatilidade de Sioma (fotógrafo, retocador, desenhista, cineasta), além da característica de cronista social. "Sempre lutou ferrenhamente pela formação de classe, tinha respeito aos parceiros, não os via como concorrentes." As viagens do artista e o cineclubismo também estão em evidência na montagem, além da reprodução de um laboratório analógico. O curador chama a atenção para o fato de a Fototeca Sioma Breitman do Acervo do Museu Joaquim Felizardo ter 177 fotografias do retratista, nas palavras dele, "nada!", por isso focaram no material gentilmente cedido pela família. "Ele faz parte da coleção Pirelli, expôs em vários países do mundo, mas fora do RS não tem o reconhecimento que merecia ter pela grandiosidade da sua obra. Sioma não era desconhecido, porque filmes dele foram resgatados pela Cinemateca Brasileira. No entanto, eu mesmo - depois de trabalhar 50 anos com fotografia e 30 com memória - não tinha ideia do tamanho da obra dele", avalia Bueno.

O coordenador André Severo relata que o Farol Santander abraçou a ideia e produziu junto a montagem, pois para a instituição a experiência do público é muito importante. "Não tivemos dúvida que esse projeto daria conta de a gente falar sobre a cidade. O Grande Hall com backlights de 3 X 5 metros foi pensado como um mergulho no tempo, e a exposição encerra com dois filmes", ampliando a sensação de imersão, segundo ele.

Já Patricia Audi, vice-presidente do Santander Brasil, afirma que o comitê executivo pensou Sioma, o retratista de Porto Alegre para ser "o nosso presente para a cidade, um convite de conhecer o brilhantismo deste artista, que escolheu de coração a capital gaúcha para viver". Ela destacou, entre as fotografias, os registros da Grande Enchente de 1941 e os retratos de Getúlio Vargas e Erico Verissimo, além das grandes ampliações de algumas imagens e recursos audiovisuais, para promover no hall da edificação histórica uma viagem no tempo, entre as décadas de 1920 e 1970.