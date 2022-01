Relembrando trajetória de Elis Regina nos 40 anos de sua morte

Quem quiser rememorar ou ainda conhecer a trajetória da artista pode visitar o Acervo Elis Regina (detentor dos registros acima), no segundo andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), na Capital, com entrada franca, de segunda-feira a domingo, das 10h às 18h. O site do espaço também traz informações biográficas sobre a Pimentinha: "Elis Regina (Porto Alegre, 17/3/1945 – São Paulo, 19/1/1982) iniciou sua carreira em 1957 como cantora e intérprete em programas de auditório em Porto Alegre, entre eles Clube do Guri e Programa Maurício Sobrinho."

Em 1961, ela lançou seu primeiro disco, Brotolândia; venceu o I Festival de MPB, da Excelsior (RJ), em 1965, com a música Arrastão, de Edu Lobo e Vinicius de Moraes. Dois anos depois, fez turnê pela Europa. Teve como parceiros musicais Tom Jobim, Toquinho e Ronaldo Bôscoli. Em 1981, foi aclamada pelo sucesso do último espetáculo Trem Azul.

Outra dica para saber mais sobre a personagem é o e-book Elis e eu (Ed. Planeta), no qual seu filho mais velho, João Marcello Bôscoli , retrata uma mulher intensa e batalhadora, mas também inquieta e insegura. O livro em versão digital está disponível no aplicativo Skeelo.