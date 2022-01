Farol Santander abre mostra inédita em homenagem à cidade de Porto Alegre

Sympla O Farol Santander (Sete de Setembro, 1.028), no Centro Histórico da Capital, inaugurou, nesta terça-feira (18), a inédita exposição Sioma, o retratista de Porto Alegre, com curadoria de Fernando Bueno e Andrea Pires e produção da Prana Filmes. A atração fica em cartaz até 24 de abril, de terça-feira a sábado, das 10h às 19h, e domingos e feriados, das 11h às 18h, com ingressos a R$ 15,00 (visitação completa ao Farol Santander) à venda no site

A mostra apresenta um olhar sobre o trabalho do fotógrafo Sioma Breitman, conectando-se às comemorações dos 250 anos da capital gaúcha, que serão completados em março. Com cerca de 200 imagens selecionadas, incluindo algumas inéditas, a mostra ocupará o Grande Hall do histórico edifício. Nascido na Ucrânia, Sioma chegou ao Brasil na década de 1920 e escolheu Porto Alegre como residência. Ali, estabeleceu relação não só com Porto Alegre, mas com o Rio Grande do Sul de maneira geral, retratando histórias, episódios e personagens famosos ou anônimos, nos âmbitos rurais e urbanos.

Conforme revelado na coletiva de imprensa desta terça-feira (18) à tarde, a mostra vem sendo preparada há dois anos e foi uma proposição dos curadores ao Farol Santander. Eles trabalharam principalmente no acervo da família Breitman e digitalizaram cerca de mil negativos do fotógrafo. Ambos frisaram que a seleção das obras foi tarefa árdua. "A parte mais difícil foi fazer a triagem de uma excelência de imagens", ressaltou Andrea.

André Severo, coordenador e curador do Farol Santander Porto Alegre, relatou que o Farol abraçou a ideia e produziu junto a montagem, pois para a instituição a experiência do público é muito importante. "Não tivemos dúvida que esse projeto daria conta de a gente falar sobre a cidade. O grande hall com backlights de 3 X 5 metros foi pensado como um mergulho no tempo, e a exposição encerra com dois filmes", ampliando a sensação de imersão, segundo ele.

Já Patricia Audi, vice-presidente do Santander Brasil, afirmou que o comitê executivo pensou Sioma, o retratista de Porto Alegre para ser "o nosso presente para a cidade, um convite de conhecer o brilhantismo deste artista, que escolheu de coração a capital gaúcha para viver". Ela destacou, entre as fotografias, os registros da Grande Enchente de 1941 e os retratos de Getúlio Vargas e Erico Verissimo, além das grandes ampliações de algumas imagens e recursos audiovisuais, para promover no hall da edificação histórica uma viagem no tempo, entre as décadas de 1920 e 1970.